Paolo Conte torna dopo 14 anni in piazza San Marco a Venezia

Dopo di tre concerti di Laura Pasini, la musica torna in piazza San Marco a Venezia domenica 9 luglio con Paolo Conte, che si esibirà nell'ambito del tour, qualche mese dopo lo straordinario live alla Scala di Milano.

Conte torna a Venezia a distanza di 14 anni dall'esibizione del 31 luglio 2009, insieme all'Orchestra Sinfonica di Venezia.

Stavolta sarà accompagnato sul palco dal suo storico ensemble orchestrale di 11 musicisti: Nunzio Barbieri (chitarra e chitarra elettrica), Lucio Caliendo (oboe, fagotto, percussioni e tastiere), Claudio Chiara (sax contralto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso e tastiere), Daniele Dall'Omo (chitarre), Daniele Di Gregorio (batteria, percussioni, marimba e piano), Luca Enipeo (chitarre) Francesca Gosio (violoncello), Massimo Pitzianti (fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano e tastiere), Piergiorgio Rosso (violino), Jino Touche (contrabbasso, basso elettrico e chitarra elettrica) e Luca Velotti (sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono e clarinetto).



Il tour di Paolo Conte proseguirà sabato 15 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, in occasione di Umbria Jazz, e venerdì 21 luglio in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze, per il MusArt Festival.