Mosca, impossibili attacchi droni senza l'aiuto Usa a Kiev

(ANSA) - MOSCA, 04 LUG - Gli attacchi con i droni contro la regione di Mosca come quello avvenuto stamane "non sarebbero possibili senza l'aiuto degli Stati Uniti e dei loro alleati della Nato al regime di Kiev". Lo ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri russo. Gli Usa e gli altri Paesi dell'Alleanza forniscono droni all'Ucraina, "addestrano gli operatori di droni e forniscono informazioni d'intelligence necessarie a commettere tali crimini, ottenute anche con l'impiego di satelliti civili e militari", afferma il ministero, citato dall'agenzia Ria Novosti. (ANSA).