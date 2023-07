Cremlino,contatti riservati con Usa su scambio prigionieri

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - La Russia e gli Stati Uniti mantengono alcuni contatti su scambi di prigionieri, ma devono rimanere riservati: lo ha dichiarato martedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta la Tass.

"Abbiamo detto che ci sono alcuni contatti a questo proposito, ma non vogliamo renderli pubblici in alcun modo", ha detto.

Peskov commentava il potenziale scambio di prigionieri, dato che l'ambasciatore Usa in Russia Lynne Tracy ha visitato il giornalista statunitense Evan Gershkovich, lo stesso giorno in cui i diplomatici russi hanno visitato il cittadino russo Vladimir Dunayev, detenuto negli Stati Uniti. (ANSA).