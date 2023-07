Salvini, non accetto veti sui nostri alleati in Europa

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti e non accetto veti sui nostri alleati": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel colloquio con i vertici del Rassemblement National, Marine Le Pen e Jordan Bardella. "L'unica speranza di cambiare l'Europa è tenere unito tutto quello che è alternativo alla sinistra - ha aggiunto il vicepremier, riferisce una nota della Lega -. Chi si comporta diversamente, fa un favore ai socialisti. L'unico centrodestra presente in un grande Paese come la Francia siete voi". (ANSA).