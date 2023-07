I paperoni mondiali si arricchiscono, in sei mesi +852 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 03 LUG - I 500 paperoni mondiali si sono arricchiti di 852 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno, guadagnando in media 14 milioni al giorno. E' quanto emerge dal Bloomberg Billionaires Index, secondo il quale Elon Musk - l'uomo più ricco del mondo - è colui che ha visto maggiormente crescere la sua ricchezza: in sei mesi è aumentata di 96,6 miliardi, mentre quella di Mark Zuckerberg è salita di 58,9 miliardi. Gautam Adani, il presidente di Adani Group, si è invece impoverito di 60,2 miliardi dopo le accuse di frode contabile e manipolazione di titoli di Hinderburg Research.

