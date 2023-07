L'Iran sospende l'invio del nuovo ambasciatore in Svezia

(ANSA) - OSLO, 02 LUG - Il ministro degli Esteri Iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha sospeso l'invio del nuovo ambasciatore dell'Iran in Svezia, in seguito al rogo di una copia del Corano avvenuto in pubblico a Stoccolma mercoledì scorso.

"Nonostante la fine delle procedure amministrative", ha scritto il ministro nel suo profilo Twitter, "attualmente il processo di invio dell'ambasciatore in Svezia è stato interrotto a causa dell'azione del governo di questo Paese nel rilasciare un permesso" all'azione di protesta di mercoledì scorso, quando un 37enne iracheno di nome Salwan Momika ha bruciato una copia del Corano davanti ad una moschea a Stoccolma, suscitando forte colllera e proteste nel mondo islamico. (ANSA).