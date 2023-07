Ragazza uccisa a Roma, convalidato il fermo del 17enne

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - E' stato convalidato il fermo del 17enne accusato dell'omicidio di Michelle Maria Causo. Il giovane, che deve rispondere di omicidio volontario, è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo dopo l'interrogatorio del gip durato quattro ore. "Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c'è la giustizia della strada...Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia. Certe cose non passano, io non vivo più", ha detto il papà della ragazza. (ANSA).