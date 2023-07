Hollywood, attori e Studios tratteranno fino al 12 luglio

(ANSA-AFP) - ROMA, 01 LUG - Andrà avanti fino al 12 luglio la trattativa tra lo Screen Actors Guild, il sindacato che rappresenta 160mila attori, e l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, che rappresenta le società di produzione di Hollywood, sul rinnovo del contratto, scongiurando così fino ad allora uno sciopero che avrebbe messo a dura prova gli Studios, alla luce anche della protesta degli sceneggiatori che va avanti dal 2 maggio.

Quasi alla scadenza del confronto, che era fissata alla mezzanotte del 30 giugno, le parti hanno annunciato che avrebbero continuato a negoziare. Nelle ultime ore erano cresciuti i timori che gli attori si unissero al picchetto della Writers Guild of America, dando vita così a un doppio sciopero che non si vedeva da più di 60 anni e che avrebbe fermato quasi tutte le produzioni cinematografiche e televisive statunitensi.

Gli interpreti chiedono aumenti salariali, protezione dall'uso dell'intelligenza artificiale, ricalcolo dei diritti d'autore sullo streaming per gli show di maggior successo e ridefinizione dei piani pensionistici e sanitari. (ANSA-AFP).