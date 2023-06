Onu, 'Francia affronti razzismo nelle forze dell'ordine'

(ANSA) - GINEVRA, 30 GIU - L'Onu chiede alla Francia di affrontare "seriamente i gravi problemi di razzismo e discriminazione sociale all'interno delle forze dell'ordine". Lo ha dichiarato Ravina Shamdasani, portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, in una conferenza stampa a Ginevra, in merito alla morte dell'adolescente di Nanterre per mano della polizia. (ANSA).