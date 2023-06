Meloni, non sono delusa dal no Polonia e Ungheria sui migranti

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - Polonia e Ungheria? "Non sono delusa mai da chi difende i propri interessi nazionali. La loro posizione non riguarda la dimensione esterna che è la priorità italiana ed è l'unione modo per affrontare la migrazione mettendo d'accordo tutti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa dopo il vertice Ue. (ANSA).