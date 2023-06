Macron, 'più polizia nelle strade per contenere violenze'

(ANSA) - PARIGI, 30 GIU - Si è conclusa senza l'annuncio di uno stato di emergenza la riunione della cellula di crisi all'Eliseo, attorno al presidente Emmanuel Macron. Il presidente ha definito la sommossa "un'inaccettabile strumentalizzazione della morte di un adolescente" ed ha annunciato un maggior dispiegamento di forze dell'ordine nelle strade "per contenere le violenze".

Macron ha lanciato anche un appello "alla responsabilità a tutti i genitori, ai padri e alle madri di famiglia" per frenare le violenze. Il capo dello Stato ha ricordato che "un terzo dei fermati della notte scorsa sono dei giovani, o anche giovanissimi. E' responsabilità dei genitori tenerli in casa".

(ANSA).