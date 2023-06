Hit parade, Tedua in cima agli album

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Per la quarta settimana Tedua è in testa alle classifiche Fimi/Gfk (relative alla settimana dal 23 al 29 giugno): La Divina Commedia si conferma l'album più venduto della settimana, ma il rapper scende di un gradino nella classifica singoli con il brano "Hoe" feat. Sfera Ebbasta, scalzato dal una nuova testa di serie, Bon Ton di Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera ebbasta & Michelangelo. Guadagnano tre posizioni anche i The Kolors, in quinta posizione con Italodisco. Anche tra i vinili cambia la vetta della classifica, con Per sempre di Paola & Chiara.

Tornando alla hit parade degli album, al secondo posto risale di due posizioni Geolier con il secondo atto del Coraggio dei Bambini, davanti al rapper Shiva con l'album Santana Season. Poi troviamo Prisma, ultimo capitolo della trilogia Materia di Marco Mengoni seguito dai Pinguini Tattici Nucleari con Fake News e Lazza, con Sirio, che diventa sesto, guadagna Baby Gang, con Innocente, che è settimo; stabile Blanco, con Innamorato, in ottava posizione. Chiudono la top ten Paola e Chiara con Per sempre e Tananai con Rave, Eclissi. (ANSA).