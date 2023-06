Francia, lo stato d'emergenza non è più escluso

(ANSA) - PARIGI, 30 GIU - L'opzione di instaurare lo stato d'emergenza in Francia per la rivolta delle banlieue non è più esclusa. Interrogata sul tema, la premier Elisabeth Borne ha detto questa mattina che "tutte le ipotesi" vengono prese in esame per ripristinare "l'ordine repubblicano". (ANSA).