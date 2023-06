Biden, la Corte indebolisce le leggi anti-discriminazione

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - "In America nessuno dovrebbe essere discriminato semplicemente per chi è o per chi ama. Sono molto preoccupato dalla possibilità che la decisione possa spingere a una maggiore discriminazione contro gli americani Lgbtqi+". Lo afferma Joe Biden commentando la decisione della Corte Suprema a favore della web designer che rifiuta i suoi servizi per le nozze gay. "La decisione indebolisce le leggi che proteggono tutti gli americani contro la discriminazione", aggiunge Biden. (ANSA).