007 Kiev, 'l'Fsb russo incaricato di uccidere Prigozhin'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - L'Fsb russo è stato incaricato di liquidare il leader della Wagner Yevgeny Prigozhin dopo il fallito ammutinamento dello scorso fine settimana. Lo sostiene il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov in un'intervista a The War Zone, come riferisce Ukrinform.

"Sappiamo che l'Fsb è stato incaricato di assassinare Prigozhin.

Riusciranno a farlo? Vedremo con il tempo...", afferma Budanov.

(ANSA).