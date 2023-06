Powell, opportuno rialzo tassi due o più volte entro il 2023

(ANSA) - MADRID, 29 GIU - "Una ampia maggioranza del comitato federale del mercato aperto si aspetta che sarà opportuno aumentare i tassi di interesse due o più volte entro la fine dell'anno. Le pressioni inflattive continuano a essere elevate e il processo per tenere l'inflazione al 2% ha ancora molta strada da fare". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, partecipando alla quarta conferenza sulla stabilità finanziaria, organizzata dal Banco de España e dal Cemfi.

Powell ha anche parlato delle banche statunitensi sostenendo che i fallimenti bancari hanno suggerito "la necessità di rafforzare la nostra supervisione e regolamentazione delle istituzioni delle dimensioni di SVB (Banca della Silicon Valley.

ndr)". "Non vedo l'ora - ha aggiunto - di valutare proposte per tali modifiche e implementarli ove appropriato". La Fed è stata criticata da alcuni critici negli ultimi mesi per il suo ruolo in allentamento della vigilanza e della regolamentazione delle banche di medie dimensioni. Powell ha detto che se le banche fossero state sottocapitalizzate o illiquide tutto sarebbe stato più difficile. (ANSA).