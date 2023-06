Parigi, 'violenze intollerabili, arrestate 150 persone'

(ANSA-AFP) - PARIGI, 29 GIU - E' salito ad almeno 150 il bilancio delle persone arrestate in Francia nelle ultime ore durante i disordini innescati dall'uccisione di un ragazzo di 17 anni che guidava senza patente e non si era fermato ad un posto di blocco della polizia. Lo ha reso noto il ministro degli Interni, Gerald Darmanin, che ha parlato di una notte di violenze "intollerabili". "Municipi, scuole e stazioni di polizia" sono stati "incendiati o attaccati", ha scritto il ministro sul suo account Twitter. "Vergogna a chi non ha invitato alla calma", ha aggiunto. (ANSA-AFP).