Miccichè, feste Di Ferro molto divertenti e senza droga

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - "Prima di potere dire qualcosa devo capire cosa c'è nell'inchiesta in cui non sono indagato, ma posso dire che sono dispiaciuto per Mario Di Ferro: è un caro amico che conosco e frequento da moltissimi anni. Andavo alla sue feste che erano sempre molto divertenti, frequentate da tantissima gente e dove non ho mai visto della droga". Così l'ex presidente dell'Ars e ex leader di Fi in Sicilia, Gianfranco Miccichè, all'ANSA, sull'inchiesta, in cui non è indagato, su un presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti a clienti della "Palermo bene". (ANSA).