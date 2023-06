Bolsonaro verso la condanna, processo aggiornato a domani

(ANSA) - SAN PAOLO, 29 GIU - Il presidente del Tribunale superiore elettorale brasiliano, Alexandre de Moraes, ha aggiornato a domani a mezzogiorno il processo contro l'ex presidente Jair Bolsonaro che potrebbe decretarne l'ineleggibilità per otto anni. A favore della condanna di Bolsonaro si sono pronunciati fino ad ora tre giudici: il relatore Benedito Goncalves - il primo a votare nell'udienza di martedì - e oggi i magistrati Floriano de Azevedo e Andre Ramos Tavares. Solo il giudice del Tribunale superiore elettorale brasiliano, Raul Araujo, ha votato contro la condanna di ineleggibilità. Per formare la maggioranza per la condanna sono sufficienti quattro voti. (ANSA).