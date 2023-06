Biden, le discriminazioni esistono ancora negli Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - "Le discriminazioni esistono ancora negli Stati Uniti, le pari opportunita' non sono ovunque nel Paese": lo ha detto Joe Biden commentando alla Casa Bianca la sentenza della corte suprema che ha cancellato la storica azione affermativa per l'accesso alle universita'. "Credo che i nostri college siano piu' forti quando c'e' diversita' razziale", ha proseguito. "C'e' bisogno di un nuovo percorso, non possiamo lasciare che questa sia l'ultima parola", ha aggiunto, ribadendo la sua "forte delusione" per la sentenza. (ANSA).