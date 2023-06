Meloni, sulla Via della Seta coinvolgere Parlamento

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Sulla nuova Via della Seta "credo si ricordi la mia posizione" quando è stata sottoscritta: "come ho affermato e ribadisco si possano avere ottime relazioni con la Cina senza far parte di un piano strategico". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in replica al Senato.

"Dopo di che - ha aggiunto - le valutazioni sono in corso, c'è tempo per modificare, la questione va maneggiata con delicatezza, cura e rispetto e anche coinvolgendo il Parlamento: su questioni così delicate meglio non premere per accelerare ma per trovare soluzioni le più valide possibili nella difesa del nostro interesse". (ANSA).