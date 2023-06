Lagarde-Powell, andiamo avanti sull'aumento dei tassi

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Abbiamo fatto molto ma molto resta ancora da fare e come ho detto siamo dipendenti dai dati, decidiamo di riunione in riunione, ma sappiamo che abbiamo ancora strada da fare": lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel panel conclusivo del forum di Sintra. E anche il presidente della Fed, Jerome Powell conferma: sui tassi "siamo in territorio restrittivo ma riteniamo che serva proseguire".

"Non stiamo considerando una pausa" nei rialzi dei tassi - ha detto Lagarde. "Non vediamo evidenze tangibili che l'inflazione sottostante stia scendendo e in particolare che che i prezzi si stiano stabilizzando e scendendo", ha detto la presidente, sottolineando come "vogliamo restare in territorio restrittivo abbastanza a lungo" per riportare l'inflazione al 2%. (ANSA).