La bolletta della luce sale dello 0,4% nel terzo trimestre

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Resta "sostanzialmente invariata", con un +0,4% per il terzo trimestre del 2023, la bolletta elettrica per la famiglia tipo (che ha consumi di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW) nel mercato tutelato, che conta un terzo del totale. Lo rende noto l'Arera. Nel primo trimestre la bolletta era calata del 19,5% e nel secondo trimestre del 55%.

"Per il prossimo trimestre - ricorda l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - è confermato il rafforzamento dei bonus sociali elettricità e gas per le famiglie con Isee fino a 15.000 euro (30.000 euro per le famiglie numerose), come previsto ieri dal Governo. (ANSA).