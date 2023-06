Il fatturato dell'industria in calo dell'1,8% ad aprile

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Retromarcia ad aprile del fatturato dell'industria. Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale scende in termini tendenziali dell'1,8%, con flessioni del 2,5% sul mercato interno e dello 0,4% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 18 contro i 19 di aprile 2022. Lo stima l'Istat. sottolineando che, sempre al netto dei fattori stagionali, in termini congiunturali, in fatturato è diminuito dell'1,8% registrando una dinamica negativa su entrambi i mercati (-2,5% sul mercato interno e -0,5% su quello estero). A marzo il fatturato su anno era stato del 4,3%, a febbraio del 7,6%.

A maggio 2023 intanto i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono del 2,3% su base mensile e del 4,3% su base annua.

Lo comunica L'Istat rilevando che "prosegue la flessione congiunturale e tendenziale dei prezzi alla produzione dell'industria, spiegata ancora soprattutto dalle dinamiche dei prezzi delle attività estrattive e della fornitura di energia elettrica e gas sul mercato interno". Nel trimestre marzo-maggio 2023, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dell'8,5%. La flessione congiunturale negativa è molto ampia sul mercato interno (-11,2%) modesta su quello estero (-0,1%). (ANSA).