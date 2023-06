Bonomi, 'dagli egoismi di Francia e Germania rischi per Ue'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "La mancanza di visione strategica sta lasciando liberi i grandi Paesi dell'Ue, tra tutti Francia e Germania, di agire in maniera autonoma. Le politiche industriale non coordinate e il prevalere degli egoismi rischiamo di essere una minaccia non solo per l'industria italiane ma per le fondamenta dell'Europa stessa".

Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un videomessaggio al convegno "Sostenibilità: qual è il suo vero significato oggi?". Bonomi indica la necessità di "un grande piano di investimenti per la transizione 5.0", indipendente dalla logica degli aiuti di Stato, che dia risorse direttamente alle imprese. (ANSA).