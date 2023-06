Ankara, inaccettabile il vilipendio del Corano in Svezia

(ANSA) - ISTANBUL, 28 GIU - "Condanno l'atto spregevole commesso in Svezia contro il Corano, il nostro libro sacro, durante il primo giorno dell'Eid-al-Adha", la festa del sacrificio celebrata dai musulmani in tutto il mondo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan su Twitter in riferimento al permesso delle autorità svedesi a una manifestazione davanti a una moschea di Stoccolma dove un uomo ha distrutto una copia del Corano per poi sventolare una bandiera svedese. "È inaccettabile permettere queste azioni dietro il pretesto della libertà di espressione, tollerare un atto atroce di questo tipo significa esserne complici", ha aggiunto Fidan. (ANSA).