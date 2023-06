Ue, rinviata visita di Varhelyi per memorandum con Tunisi

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - La visita in Tunisia del commissario Ue per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, per la firma del memorandum d'intesa sulla migrazione è stata rinviata. Lo rende noto la Commissione europea indicando che "le discussioni" fin qui sono state "costruttive" e "sono ancora in corso".

I negoziati coincidono "con la festa del sacrificio" in Tunisia e "quindi potremo continuare le discussioni solo lunedì", ha evidenziato una portavoce, indicando che "l'obiettivo è arrivare all'accordo lunedì, dopo il vertice Ue". (ANSA).