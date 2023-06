Rush finale per la rottamazione, termine il 30 giugno

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Battute finali per la presentazione delle domande di rottamazione delle cartelle. La scadenza è fissata al prossimo 30 giugno, termine entro il quale è ancora possibile aderire. Le richieste possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica sul sito dell'agenzia della Riscossione.

L'adesione consente di versare solo l'importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi e dell'aggio. Il termine è posticipato al 30 settembre per i contribuenti nelle zone dell'alluvione. (ANSA).