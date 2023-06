Resti trovati in California sono dell'attore Julian Sands

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - I resti umani trovati nelle montagne della California sono quelli dell'attore britannico Julian Sands, scomparso durante un'escursione a gennaio. Lo riferisce la Cnn citando la polizia, tre giorni dopo il ritrovamento dei resti da parte di alcuni escursionisti. "Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni. La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test", ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in una nota. (ANSA).