Ok unanime a Bicamerale Orlandi, va in Aula al Senato

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Via libera unanime all'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori da parte della commissione Affari Costituzionali del Senato. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, ora passa in Aula del Senato per l'ok definitivo. La commissione ha dato mandato al relatore Andrea de Priamo di riferire in Aula. (ANSA).