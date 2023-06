Morto storico capo struttura Rai Raveggi, la tv lo piange

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Un altro lutto nel mondo della televisione italiana: è morto Gian Piero Ravaggi, storico capo-struttura ed ex dirigente della Rai che lavorò anche più di una edizione di Sanremo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa questa mattina via social attraverso i profili di molti personaggi televisivi che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Tra questi a rendergli omaggio sul suo profilo Instagm Amadeus con un post corredata con una bella foto di Raveggi: "Purtroppo da oggi il nostro grande amico Gian Piero non c'è più - ha scritto - Un immenso dolore. È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia". Lo stesso ha fatto Carlo Conti: ''amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi''. Un messaggio corredato anche in questo caso da una bella foto, e commentato da tanti, da Francesca Vaccaro, Afef Jnifen, Paolo Conticini "Veramente una notizia terribile… Gian Piero era proprio un signore di altri tempi" la riflessione di Sabrina Salerno. Toccante il messaggio di Mara Venier legata da lontana e autentica amicizia al dirigente Rai: "amico da sempre, settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci, abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose. Non ho parole", ha scritto la conduttrice a corredo di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che la ritrae con il marito e Raveggi tutti e tre insieme. Tra questi il messaggio di Gigi D'Alessio: "è stato il primo a credere in me portando Rai 1 al mio primo concerto a piazza del plebiscito nel 2000. Un uomo meraviglioso e gentile, un professionista di livello ma soprattutto un Signore. Mi mancherai Giampy". Molto affettuosa il pensiero di Monica Liofreddi: "Il bene che ti ho voluto Gian Piero. Eri un signore di altri tempi, in una televisione di altri tempi. Eri l'amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere". E Simona Ventura nomina il Festival di Sanremo: "Non potrò mai dimenticare il nostro #sanremo2004. Se non ci fossi stato tu, la barca non sarebbe rientrata in porto". (ANSA).