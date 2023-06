Lagarde, improbabile che diremo il livello massimo dei tassi

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Il nostro lavoro non è ancora finito. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde parlando al foruma dell'istituto centrala a Sintra (Portogallo). "L'impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso luglio, pari a 400 punti base, non si è ancora esplicato appieno" ha aggiunto. "E' improbabile che nel prossimo futuro la banca centrale sia in grado di dichiarare con assoluta certezza che il livello massimo dei tassi sia stato raggiunto".

"Le decisioni della nostra politica monetaria devono essere infatti definite di volta in volta a ogni riunione e continuare a essere guidate dai dati" ha detto ricordando come "due fonti di incertezza incidono sul "livello" e sulla "durata" auspicabili della nostra politica dei tassi di interesse".

(ANSA).