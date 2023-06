S&P taglia le stime 2023 della Cina, Pil al 5,2% dal 5,5%

(ANSA) - PECHINO, 26 GIU - S&P Global taglia le stime 2023 di crescita sulla Cina per la natura disomogenea della ripresa post-Covid che necessita di ulteriori stimoli: l'agenzia di rating ipotizza un Pil a +5,2%, in calo dal precedente +5,5%, a causa di consumi deboli e di un mercato immobiliare in difficoltà. Questa di S&P è la prima mossa al ribasso di un'agenzia di rating nel 2023 e segue le previsioni limate da Goldman Sachs e da altre banche di investimento. "Il principale rischio di crescita della Cina è che la ripresa perda più slancio per la debole fiducia dei consumatori e nel mercato immobiliare", ha rilevato S&P in una nota. (ANSA).