S&P rivede a rialzo il Pil dell'Europa, +0,6% nel 2023

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - La disinflazione sta iniziando a spingere l'Eurozona fuori dalla stagnazione invernale. Lo rileva S&P Global Ratings. La solidità del mercato del lavoro, gli effetti delle misure fiscali e la prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi portano S&P Global Ratings a modificare le previsioni sul Pil per il 2023 portandole allo 0,6% dallo 0,3%, mentre per il 2024 sono state "marginalmente ridotte".La disinflazione dovrebbe iniziare a guadagnare velocità, anche se non "vediamo l'inflazione tornare all'obiettivo del 2% della banca centrale fino al 2025", afferma Sylvain Broyer,Emea chief economist di S&P Global Ratings. (ANSA).