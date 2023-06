Santanché respinge l'ipotesi dimissioni, 'siamo seri'

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - "Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni e aspettate serenamente". Lo ha affermato la ministra Daniela Santanché parlando con i giornalisti a margine dell'evento Futuro Direzione Nord a Milano.

"Dimettermi? Su cosa? Sia serio. Andiamo dietro a Report?", ha risposto Santanché a un cronista che gli ha chiesto se abbia pensato di dimettersi. "Mi sembra che la maggioranza sia non solo compatta, ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta", ha concluso.

In mattinata, le opposizion in Aula alla Camera sono tornate a chiedere chiarimenti e in alcuni casi anche a rinnovare la richiesta di lasciare il ruolo da ministra. (ANSA).