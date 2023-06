Prigozhin, 'non volevamo fare un golpe ma protestare'

(ANSA) - MOSCA, 26 GIU - La Wagner ha dato vita alla sua marcia verso Mosca per "esprimere una protesta" e "non per rovesciare il governo del Paese". Lo ha detto il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio di 11 minuti, in cui dà la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in Russia, ma non rivela il luogo dove si trova.

La marcia organizzata verso Mosca dalla Wagner aveva lo scopo di impedire la "distruzione" della compagnia militare privata e chiamare alle loro responsabilità "quegli individui" che "hanno commesso un enorme numero di errori nell'operazione militare speciale" in Ucraina, ha affermato. Le autorità avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio a seguito di "intrighi", ha inoltre detto Prigozhin, (ANSA).