Landini, 'sulle pensioni incontro totalmente inutile'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Un incontro totalmente inutile.

Hanno ridetto le cose di gennaio e sulle risorse per fare una trattativa vera non ci hanno risposto". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro al ministero del Lavoro sulle pensioni con la ministra Marina Calderone. "Un incontro negativo. Il governo non ha la volontà vera di aprire la trattativa e il ministro non ha alcun mandato", aggiunge. (ANSA).