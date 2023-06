Biden, a Mosca lotta di potere interna, Usa non coinvolti

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GIU - La situazione in Russia è parte della lotta all'interno del sistema russo, gli Usa hanno messo in chiaro che non sono coinvolti: lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca.

E' troppo presto per dire dove sta andando la situazione in Russia. ha inoltre detto Biden, aggiungendo di aver ordinato al suo team per la sicurezza nazionale di monitorare la situazione e assicurarsi che gli alleati siano in sintonia e ribadendo che gli Usa continueranno a sostenere l'Ucraina a prescindere da quello che accade in Russia. (ANSA).