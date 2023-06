Riccardo Muti direttore emerito della Chicago Symphony Orchestra

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Riccardo Muti diventa direttore emerito a vita della Chicago Symphony Orchestra. Il maestro ha chiuso questo fine settimana il suo mandato come direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra al termine dei tre concerti dal 23 al 25 giugno, in programma la Missa Solemnis di Beethoven, tra gli interpreti il giovane tenore lombardo Giovanni Sala. Proprio al termine del concerto Muti è stato insignito dell'incarico che rappresenta un unicum. Ora è previsto per lui un bagno di folla il 27 giugno al Millennium Park. Ma questi appuntamenbti non saranno gli ultimi dal podio della rinomata compagine musicale: non essendo stato trovato ancora un successore, l'81enne maestro tornerà a dirigere il prossimo settembre. La prossima stagione vedrà così uno dei protagonisti del panorama musicale internazionale nel ruolo di direttore-ombra in un programma che include anche una trasferta (con tanto di gala da mille dollari a testa) il 4 ottobre alla Carnegie Hall di New York, sul palco il virtuoso del violino Leonidas Kavakos. (ANSA).