Misure di sicurezza ancora in vigore a Mosca dopo rivolta Wagner

(ANSA) - MOSCA, 25 GIU - Un "regime operativo antiterrorismo" è ancora in vigore oggi a Mosca, il giorno dopo la rivolta dei mercenari della Wagner che hanno minacciato di marciare sulla capitale russa.

Grandi pattuglie di polizia erano ancora dispiegate lungo la strada principale che porta fuori Mosca, nel sud della capitale.

Nella regione sono state mantenute anche oggi le restrizioni al traffico sull'autostrada che collega Mosca a Rostov (sud-ovest), dove ieri la Wagner, sotto la guida del suo leader, Yevgeny Prigozhin, aveva preso il controllo del quartier generale militare, prima di ritirarsi. Le autorità hanno anche affermato che un giorno libero dal lavoro introdotto per frenare gli spostamenti in città rimarrà in vigore domani per motivi di sicurezza. (ANSA).