Investiti sui binari dal treno, un morto e un ferito

(ANSA) - MESTRE, 25 GIU - Due giovani sono stati investiti da un treno la scorsa notte mentre attraversavano i binari, poco lontano dalla stazione di Mestre. Uno di loro è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito.

Il sopravvissuto avrebbe detto ai soccorritori che avevano deciso di superare i binari, alll'altezza del cenro Vega, per effettuare un prelievo bancomat in uno sportello che si trovava dall'altra parte della sede ferroviara. La vittima aveva 25 anni, il suo amico, ferito molto gravemente, 23 anni. Il treno che li ha travolti, era partito poco prima dalla stazione di Venezia. All'altezza del centro Vega, alle porte di Mestre, il macchinista li ha visti spuntare all'improvviso sul primo binario; ha tentato una frenata disperata ma non ha potuto evitare l'impatto. Il giovane 25enne è deceduto all'istante.

(ANSA).