Taiwan, '8 aerei militari cinesi oltre linea mediana Stretto'

(ANSA) - TAIPEI, 24 GIU - Il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che 8 aerei militari cinesi hanno attraversato la "linea mediana" dello Stretto di Taiwan, che separa l'isola dalla terraferma, e si sono avvicinati alle sue acque. Taiwan vive sotto la costante minaccia di invasione da parte della Cina, che considera l'isola come una provincia che non è ancora riuscita a riunire al resto del suo territorio dalla fine della guerra civile cinese nel 1949.

Oggi, il ministero della Difesa ha detto che 19 aerei, tra cui caccia J-10 e J-16, sono stati individuati mentre volavano intorno al suo territorio. Otto di questi velivoli hanno attraversato la "linea mediana dello Stretto di Taiwan", un confine invisibile che separa l'isola dalla terraferma, avvicinandosi fino a 44 km dalla costa taiwanese, si legge in un comunicato. "Inoltre, cinque navi della marina cinese hanno effettuato un pattugliamento di combattimento congiunto", ha proseguito il ministero, affermando di stare monitorando attentamente la situazione e di aver schierato i propri aerei e le proprie navi di pattugliamento in risposta all'incidente. Le relazioni tra Pechino e Taipei sono peggiorate negli ultimi anni e la Cina ha intensificato il numero delle sue incursioni contro Taipei. (ANSA).