Putin, chi ha scelto la via del tradimento sarà punito

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Tutti coloro che hanno scelto la via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili.

Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari". Lo ha detto in un discorso alla nazione, il presidente russo Vladimir Putin. Mi rivolgo a "coloro che sono stati coinvolti in questo, vi invito a fermare le vostre azioni criminali", ha aggiunto.

(ANSA).