Prigozhin, 'fermare i capi militari russi, unitevi a noi'

(ANSA-AFP) - MOSCA, 23 GIU - Il capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin ha lanciato un appello a "fermare" il comando militare russo, affermando di avere 25.000 uomini e invitando i russi, in particolare i soldati, a unirsi a loro.

"Il gruppo Wagner ha deciso che coloro che hanno responsabilità militari per il Paese devono essere fermati", ha detto Prigozhin in un audio, chiedendo di non opporre "resistenza" alle sue truppe e affermando che il ministro della Difesa Shoigu sarà "fermato". "Siamo in 25.000 e determineremo perché nel Paese regna il caos (...) ", ha aggiunto, appellandosi a "chiunque voglia unirsi a noi" per "porre fine al disordine". (ANSA-AFP).