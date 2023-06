Meloni, Santanchè disponibile a riferire in Parlamento

(ANSA) - FURTH BEI GÖTTWEIG, 24 GIU - "Io penso non ci sia nessun problema a riferire in Parlamento, è una richiesta legittima del Parlamento. Sono contenta che la ministra Santanchè abbia dato la sua disponibilità, l'ho vista tranquilla in queste ore come sono tranquilla io". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine dell'Europa Forum Wachau. (ANSA).