Kiev,sventato attacco missilistico ad aeroporto militare a ovest

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Le forze ucraine hanno abbattuto la notte scorsa una raffica di 13 missili da crociera russi diretti verso un aeroporto militare nella regione occidentale di Khmelnitskyi: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come riportano i media del Paese.

I missili sono stati lanciati intorno alla mezzanotte dal Mar Caspio da quattro bombardieri Tu-95. "Tutti i 13 missili da crociera X-101/X-555 sono stati distrutti dalla difesa aerea, la maggior parte nella regione di Khmelnytsky", ha dichiarato l'Aeronautica in un comunicato. Unità di difesa aerea hanno abbattuto anche un drone da ricognizione non identificato.

