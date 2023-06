Giappone: inflazione rallenta meno delle attese al 3,2%

(ANSA) - TOKYO, 23 GIU - Rallenta l'inflazione in Giappone ma meno di quanto auspicato, a fronte dell'aumento dei prezzi all'importazione, in prevalenza dei generi alimentari, anticipando una possibile contrazione delle spese per consumi.

In maggio l'indice si assesta al 3,2%, dal 3,4% del mese precedente, superando le stime degli analisti che puntavano al 3,1%. Il dato si conferma sopra l'obiettivo del 2% della Banca centrale del Giappone (BoJ) per il 14/o mese consecutivo.

