Un morto e tre feriti per incidente su A1 in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Un morto e tre feriti è il bilancio di un incidente che ha coinvolto un camion e due auto sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze.

Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Orvieto. Intervenuta con i soccorsi sanitari e a personale di Autostrade per l'Italia.

Per consentire i soccorsi il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Per chi viaggia verso Firenze viene consigliato di uscire a Orvieto seguire le indicazioni per Orvieto Scalo - Ficulle strada provinciale umbro casentinese - Fabro scalo, Ponticelli e Chiusi Scalo - Chianciano e rientrare in autostrada a Chiusi.

Per le lunghe percorrenze Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Orte percorrere la E45 e rientrare a Valdichiana.

(ANSA).