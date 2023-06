Ucraina: da Conferenza di Londra impegni per 60 miliardi

(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Ammontano a 60 miliardi complessivi gli impegni raccolti come contributi per rimettere in piedi l'Ucraina - da spalmare sull'intero ciclo della ricostruzione, fra interventi immediati e quelli che sarà possibile realizzare dopo la guerra con la Russia - nel corso della Ukraine Recovery Conference chiusasi oggi a Londra. Lo formalizza un comunicato diffuso, attraverso il Foreign Office, dal governo britannico che ha ospitato l'evento.

Secondo l'annuncio, si tratta di uno degli interventi internazionali di ricostruzione postbellica più consistenti da dopo la Seconda Guerra Mondiale. (ANSA).