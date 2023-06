Tim, esclusiva a Kkr per trattare su Netco (2)

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il cda di Tim ha concluso come promesso l'esame delle offerte finali non vincolanti sulle attività relative alla rete fissa (incluse FiberCop e Sparkle) di cui, ricorda una nota, è prevista la concentrazione in una società di prossima costituzione (Netco). "Ad esito di un ampio e approfondito dibattito, condotto con l'assistenza di primari advisor finanziari (Goldman Sachs, Mediobanca e Vitale & Co) e alla luce dell'istruttoria svolta dal Comitato Parti Correlate (a sua volta assistito da LionTree ed Equita in qualità di advisor indipendenti), il Cda ha ritenuto che l'offerta presentata da Kkr sia risultata preferibile in termini di eseguibilità e relativa tempistica, nonché superiore rispetto all'offerta concorrente presentata dal consorzio formato da Cdp Equity e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

Il cda ha comunque "espresso il proprio apprezzamento al consorzio formato da Cdp Equity e Macquarie Infrastructure and Real Assets per l'interesse mostrato e la fattiva partecipazione al processo competitivo". (ANSA).